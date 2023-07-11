Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по катанию на роликах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На территории парка "Останкино" в Москве пройдут бесплатные занятия по катанию на роликовых коньках. Об этом сообщается на сайте ВДНХ.

"С 12 июля ВДНХ совместно с департаментом спорта города Москвы в рамках проекта "Мой спортивный район" впервые на территории выставки организует бесплатные занятия по катанию на роликовых коньках под руководством профессиональных тренеров", – поделились в пресс-службе.

Занятия начнут организовывать на территории катка. Каждые среду и воскресенье москвичи могут присоединиться к тренировкам с 19:00 до 20:00. Поучаствовать в проекте пригласили всех желающих старше 18 лет по предварительной регистрации на сайте проекта "Мой спортивный район".

Участникам следует взять свои ролики и защитную амуницию: шлем, налокотники, наколенники и перчатки.

Ранее сообщалось, что тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район" состоятся на 74 площадках Москвы с 4 июля. Посетители также смогут изучить новую дисциплину – роллер-спорт. Для участия в тренировках всем желающим также необходимо приобрести защитную амуницию.

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