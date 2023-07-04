Тренировки летнего сезона проекта "Мой спортивный район" будут проходить на 74 площадках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Тренировки в рамках летнего сезона проекта "Мой спортивный район" будут проходить на 74 площадках города с 4 июля, москвичи также смогут посетить новую дисциплину – роллер-спорт.

Отмечается, что все тренировки в столице были организованы при поддержке департамента спорта города Москвы, центра госуслуг "Мои документы" и проекта "Здоровая Москва" при поддержке проекта "Мой район".

Данный сезон был приурочен к празднованию 100-летия московского спорта, в связи с чем к ранее работавшим в рамках проекта площадкам были добавлены еще 30 в 64 районах города и 10 округах столицы.

Проект позволит горожанам посещать тренировки по различным видам спорта на многих дворовых и парковых площадках, также на крышах районных центров "Место встречи" были организованы пространства для занятий йогой, танцем зумбой, растяжкой и танцевальным фитнесом.

Подчеркивается, что на четырех площадках в САО, СВАО и ЗАО, где с 3 июня проходили только тренировки по фитнесу, теперь по вторникам и субботам будут проводиться занятия по игровым видам спорта.

С 4 июля к списку занятий добавится роллер-спорт, который позволит москвичам научиться передвигаться на роликовых коньках. Спортсмены, занимающиеся данным видом спорта, также выполняют различные элементы и проводят соревнования на скорость.

Тренировки по роллер-спорту позволят гражданам улучшить баланс и координацию, во время занятий будут задействованы мышцы кора и мышцы-стабилизаторы для поддержания устойчивого положения корпуса. Эти занятия особенно понравятся тем горожанам, которые участвовали в тренировках по фигурному катанию в рамках зимнего сезона "Мой спортивный район".

Занятия на роликах будут проходить по средам и воскресеньям с 19:00 до 20:00 для горожан старше 18 лет на специально оборудованных площадках в парках "Сокольники", "Ходынское поле", "Митино", "Сосенки", "Зюзино", "Печатники", "Панфиловский" в Зеленограде, а также в парке культуры и отдыха "Красная Пресня", парке Олимпийской деревни и Останкинском.

Для участия в тренировках всем желающим необходимо приобрести защитную амуницию.

"Мой спортивный район" – это бесплатные круглогодичные тренировки для жителей столицы, которые предпочитают в качестве досуга занятия спортом. Тренировки проходят несколько раз в неделю на свежем воздухе под руководством профессиональных тренеров Москомспорта.

Ранее сообщалось, что проект "Спортивные выходные" победил в ежегодной премии "Спорт и Россия" в номинации "Лучшая программа по популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения Москвы".

В летний период тренировки в рамках проекта проводят на свежем воздухе на 26 площадках. Так, заняться спортом можно в южном ландшафтном парке на территории "Острова Мечты", на крыше Южного речного вокзала, в парке 50-летия Октября, на причале "Лужники-Центральный" и других местах города.



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