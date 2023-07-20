Более миллиона россиян оформили Fan ID

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Свыше миллиона россиян получили карту болельщика, которая необходима для посещения матчей футбольной Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

"21 июля стартует новый сезон РПЛ. Перед его началом уже выдано более 1 миллиона карт болельщика и продано более 40 тысяч абонементов", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, в каких городах больше остальных оформили такие карты. Сейчас на первых местах расположились Москва (148 тысяч), Санкт-Петербург (132 тысячи), Краснодар (123 тысячи), Нижегородская (88 тысяч) и Ростовская области (78 тысяч). При этом, продолжили в Минцифры, порядка 64% карт болельщика оформили мужчины, 36% – женщины.

Fan ID можно оформить в любом столичном центре госуслуг "Мои документы". Для этого необходимо удостоверение личности и наличие учетной записи на портале "Госуслуги".

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что от карты болельщика в футболе не планируется отказываться. При этом, уточнил он, в хоккее такую меру и не планируют вводить.

Fan ID можно получить по упрощенной схеме с 26 мая