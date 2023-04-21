Fan ID хотят оставить только на матчах с повышенной категорией опасности

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Карту болельщика предлагают использовать только на матчах с повышенной категорией опасности, говорится в документе Агентства стратегических инициатив. Об этом сообщает РИА Новости.

"Предусмотреть необходимость наличия карты болельщика только для матчей с повышенной категорией опасности, определяемой уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации", – говорится в тексте проекта.

Речь идет только о матчах с участием сборной РФ, уточнил источник.

Ранее Владимир Путин поручил упростить систему Fan ID к 1 мая. Использование карт должно быть упрощено для инвалидов, пенсионеров и детей.

Минцифры РФ подготовило административный регламент по оформлению паспорта болельщика. Из проекта следует, что услугу смогут предложить гражданам, достигшим 14 лет, либо законным представителям лиц, не достигших указанного возраста, либо недееспособным лицам, а также представителям таких лиц, действующих по нотариальной доверенности. Уточняется, что максимальный срок получения Fan ID – 72 часа.

