Путин поручил упростить использование Fan ID к 1 мая

Владимир Путин поручил упростить использование россиянами карты болельщика Fan ID к 1 мая. В первую очередь процедура должна быть упрощена для детей, для лиц более старшего возраста, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Карта болельщика нужна для посещения футбольных матчей Российской Премьер-лиги, покупки билетов и абонементов. Чтобы зайти на стадион, необходимо показать QR-код. Однако по QR-коду другого владельца посетить матч не удастся.

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