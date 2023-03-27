Песков заявил, что судьбу паспорта болельщика должны определять спортивные власти

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Судьбу паспорта болельщика Fan ID должны определять спортивные власти и специальные службы, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Здесь мы считаем, что это прерогатива все-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решение", – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Карта болельщика Fan ID нужна для посещения футбольных матчей Российской Премьер-лиги, покупки билетов и абонементов. Чтобы зайти на стадион, необходимо показать QR-код. Однако по QR-коду другого владельца посетить матч не удастся.

Кроме того, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило мобильное приложение "Карта болельщика".

С помощью приложения болельщики смогут сохранить билет на матч и пройти по нему на стадион даже без доступа в интернет.



Fan ID для посещения матчей РПЛ можно оформить дистанционно с 15 марта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!