13:32Спорт
Песков заявил, что судьбу паспорта болельщика должны определять спортивные власти
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Судьбу паспорта болельщика Fan ID должны определять спортивные власти и специальные службы, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Здесь мы считаем, что это прерогатива все-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решение", – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Карта болельщика Fan ID нужна для посещения футбольных матчей Российской Премьер-лиги, покупки билетов и абонементов. Чтобы зайти на стадион, необходимо показать QR-код. Однако по QR-коду другого владельца посетить матч не удастся.
Кроме того, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило мобильное приложение "Карта болельщика".
С помощью приложения болельщики смогут сохранить билет на матч и пройти по нему на стадион даже без доступа в интернет.
Fan ID для посещения матчей РПЛ можно оформить дистанционно с 15 марта
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!