Москва считает отстранение Винер шагом к разрушению спорта – МИД

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Москва расценивает отстранение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер от работы на спортивных международных мероприятиях как дискриминацию и шаг к разрушению мирового спорта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Недавнее решение Международной федерации гимнастики отстранить от работы на международных соревнованиях Ирину Винер – мы рассматриваем данный шаг как очередной пример дискриминации отечественных спортивных деятелей и посягательство западных политических функционеров на независимость спорта как элемент разрушения мирового спорта", – заявила она на брифинге

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) приняла решение отстранить Винер от деятельности на международных соревнованиях на два года. Она не сможет принимать участие или получать аккредитацию на международные соревнования.

Ирина Винер прокомментировала произошедшее, поблагодарив всех, кто ее поддерживает, и добавила, что "будем работать дальше".



Комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Ирину Винер на два года

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