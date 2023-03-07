Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер прокомментировала свое отстранение от работы на международных соревнованиях. Об этом сообщает "Матч ТВ".

6 марта Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер от деятельности на международных соревнованиях.

В течение двух лет ей нельзя участвовать или получать аккредитацию на работу на международных соревнованиях. Она не сможет выступать в качестве тренера или главы делегации.

Винер отметила, что благодарна всем, кто ее поддерживает.

"Были слова поддержки от Дмитрия Чернышенко, Татьяны Тарасовой, будем работать дальше, впереди много выступлений и соревнований", – сказала Винер.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что руководство Первого канала отстранило ее от комментирования финала Гран-при России по фигурному катанию за критику судейства.

Тарасова рассказала, что об отстранении ей сообщила глава дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова.



Комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Ирину Винер на два года

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