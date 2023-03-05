Тарасова сообщила, что ее отстранили от комментирования из-за критики судейства

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что руководство Первого канала отстранило ее от комментирования финала Гран-при России по фигурному катанию за критику судейства. Об этом она сообщила ТАСС.

До этого она назвала судейство фигуристок в финале юниорского Гран-при безобразным и непрофессиональным.

По словам Тарасовой, об отстранении от комментирования ей сообщила глава дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова.

"Ей не нужны на Первом канале никакие скандалы, в которых я бы принимала участие", – сообщила заслуженный тренер СССР.

Ранее Татьяна Тарасова заверила, что сообщество фигуристов поможет российскому спортсмену Роману Костомарову в реабилитации.

По информации СМИ, Костомаров начал приходить в сознание после медикаментозного сна. Сообщается, что спортсмен уже может понемногу двигаться. Хотя до полного прихода в себя еще потребуется время, положительная динамика есть.

Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна – СМИ

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