Заслуженный тренер СССР Татьяна Москвина перенесла операцию

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Москвина находится в больнице после перенесенной операции. Об этом она сообщила ТАСС.

"Вчера прошла операция, диагноз позвольте не уточнять. Чувствую себя прекрасно", – прокомментировала она.

Несмотря на перенесенную операцию, Москвина сообщила, что надеется быть вместе со своими спортсменами на финале Гран-при России. Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.

Ранее из медучреждения выписали российского актера Бориса Щербакова. По словам его сына Василия Щербакова, у актера обострился хронический бронхит, из-за чего мужчину госпитализировали.



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