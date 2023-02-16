Врач рассказала о причинах осложнений у Костомарова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова рассказала о причинах осложнений, которые возникли у российского фигуриста Романа Костомарова.

"У каждого человека есть свои индивидуальные особенности переносимости инфекции, может быть, это перенапряжение, переохлаждение, и организм не справился. И даже при небольшой инфекции случилось такое, но это никак не связано с каким-то особым вирусом", – передает РИА Новости ее слова.

Особенности организма и стечение обстоятельств привели к тяжелому состоянию спортсмена, подчеркнула врач.

Специалист отметила, что не может оценить тактику лечения Костомарова, поскольку она не видит его. Однако Малинникова думает, что врачи все делают верно.

Спортсмен был госпитализирован в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позже стало известно, что фигуриста подключили к аппарату ЭКМО.

В конце января фигуриста отключили от ЭКМО, при этом его оставили на ИВЛ. Сообщалось, что у Костомарова сохраняются проблемы с кровообращением.

7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. 10 февраля в СМИ появилась информация о том, что фигурист согласился на ампутацию пальцев на руках.

14 февраля Костомарову ампутировали несколько пальцев на руках.



Фигурист Роман Костомаров начал дышать самостоятельно

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