Костомарову ампутируют пальцы на руках – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российский спортсмен Роман Костомаров согласился, чтобы ему ампутировали пальцы на руках. Об этом пишет Пятый канал.

По информации СМИ, фигурист находится в сознании. Врачи стабилизировали его состояние после недавней операции, в ходе которой спортсмену ампутировали стопы.

Позднее специалисты обнаружили некроз на пальцах рук. По прогнозам медиков, если процесс образования тромбов не прекратится после ампутации, то Костомаров может лишиться кистей.

Фигурист попросил врачей делать все, что потребуется для спасения его жизни.

Отмечается, что у спортсмена также нарушена работа сосудов и сердца. Может случиться инсульт. Костомаров заметно похудел, его питание осуществляется через зонд.

Фигуриста положили в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позднее стало известно, что фигуриста подключили к аппарату ЭКМО.

В конце января спортсмена отключили от ЭКМО. При этом Костомарова оставили на искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что у него сохраняются проблемы с кровообращением.

7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы.



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