Госпитализированный фигурист Костомаров остается на ИВЛ – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Госпитализированный с пневмонией фигурист Роман Костомаров по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, существенных улучшений в его состоянии не прослеживается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

"Пока нельзя говорить о том, что он пришел в себя, что находится в сознании. Пока он еще на ИВЛ", – сказал он.

По его словам, глобальных изменений в состоянии Костомарова нет, несмотря на то что он открывает глаза.

Накануне заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что Костомарова отключили от аппарата искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Источники также сообщали, что олимпийский чемпион начинает приходить в сознание, при этом у него все еще держится температура.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. Позже его перевели в "Коммунарку", где начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни.

На новогодних каникулах он выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух.

Состояние фигуриста Романа Костомарова улучшилось

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