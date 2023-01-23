Мать Костомарова рассказала о состоянии фигуриста

Фото: ТАСС/ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов

Олимпийский чемпион в парном катании на коньках Роман Костомаров находится в неизменно тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на его мать Валентину.

"Я переживаю. Переживают все", – сказала женщина.

Подруга Костомарова Мария Аниканова предположила, что причиной болезни фигуриста стало не катание на открытом катке. Подобное, по ее словам, могло лишь усугубить состояние здоровья спортсмена, но не является первостепенной причиной.

"Он же думает: "Я молодой, здоровый, я спортсмен, ну чуть-чуть подкашливаю". Пневмония страшна тем, что перестаешь кашлять, а чуть-чуть подкашливаешь", – сказала она в эфире телеканала НТВ.

Врач Александр Резепов в беседе с изданием Sport24 уточнил, что на динамику лечения фигуриста негативное влияние оказывает сепсис, распространяющийся по всему организму, поражая почки, печень и другие органы.

По словам специалиста, сепсис в легких достаточно опасен для человека. Диагноз создает высокую вероятность летального исхода для пациента.

"В лучшем случае после этой болезни останутся рубцы в легких, но дыхательная система не потеряет свой функционал. В другом случае последствия непредсказуемые для пациента", – сказал Резепов, уточнив, что прогнозов по лечению Костомарова не может дать ни один врач.

Костомаров был госпитализирован в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. Олимпийского чемпиона направили в медучреждение в Коммунарке, где подключили к аппарату ЭКМО.



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