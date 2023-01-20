У фигуриста Костомарова сохраняется сепсис в легких – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Фигурист Роман Костомаров продолжает испытывать серьезные проблемы со здоровьем, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Положительные тенденции в состоянии действительно есть, но к этому нужно относиться крайне осторожно", – отмечается в сообщении.

По словам собеседника агентства, у фигуриста сохраняются сепсис в легких и другие серьезные проблемы. Однако врачи рассчитывают, что организм продолжит бороться.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. В период новогодних каникул фигурист выступал в ледовом шоу "Волшебник страны Оз", который поставил заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух.

Олимпийского чемпиона направили в медучреждение в Коммунарке, где он начал проходить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Специалисты планируют отключить Костомарова от аппарата в связи с положительной тенденцией его состояния здоровья.

Фигуриста Романа Костомарова планируют отключить от аппарата ЭКМО

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