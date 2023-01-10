Олимпийский чемпион по фигурному катанию Костомаров попал в реанимацию

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Российский фигурист и олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров попал в реанимацию, врачи диагностировали у него пневмонию. Об этом рассказал заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

"Роман в реанимации, сегодня увезли ночью. Предварительный диагноз "пневмония", – передает ТАСС его слова.

На новогодних каникулах Костомаров выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал Авербух.

Ранее народного артиста РСФСР Никиту Михалкова перевели в реанимацию в московскую больницу № 52. Уточнялось, что режиссер находится в тяжелом состоянии. У него выявили грипп и признаки системного воспаления, а также обнаружили проблемы с кишечником.

Михалков находится на низком потоке кислорода, дыхательный процесс идет нормально. За его состоянием наблюдают врачи.

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