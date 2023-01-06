13:20Культура
Никиту Михалкова перевели в реанимацию
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Народного артиста РСФСР Никиту Михалкова перевели в реанимацию в московскую больницу № 52. Режиссер находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на собственный источник.
У режиссера выявили грипп и признаки системного воспаления. Также у него есть проблемы с кишечником.
Михалков находится на низком потоке кислорода, дыхательный процесс идет нормально. За его состоянием наблюдают врачи.
Ранее стало известно, что советского и российского кинорежиссера Никиту Михалкова положили в столичную больницу с гриппом. До этого в Сети распространилась информация о том, что его госпитализировали в тяжелом состоянии с пневмонией.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!