Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Народного артиста РСФСР Никиту Михалкова перевели в реанимацию в московскую больницу № 52. Режиссер находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на собственный источник.

У режиссера выявили грипп и признаки системного воспаления. Также у него есть проблемы с кишечником.



Михалков находится на низком потоке кислорода, дыхательный процесс идет нормально. За его состоянием наблюдают врачи.

Ранее стало известно, что советского и российского кинорежиссера Никиту Михалкова положили в столичную больницу с гриппом. До этого в Сети распространилась информация о том, что его госпитализировали в тяжелом состоянии с пневмонией.

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