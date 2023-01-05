19:24Культура
Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Известного советского и российского кинорежиссера Никиту Михалкова положили в столичную больницу с гриппом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря кинематографиста.
До этого в Сети распространилась информация о том, что Михалкова госпитализировали в тяжелом состоянии. Источники заявляли, что у режиссера диагностировали пневмонию.
"Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом", – сообщил пресс-секретарь.
Ранее российский актер Иван Краско прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что его якобы госпитализировали с гипертоническим кризом в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге.
92-летний актер заявил, что госпитализация была плановой. Краско подчеркнул, что у него не было гипертонического криза.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!