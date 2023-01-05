Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Известного советского и российского кинорежиссера Никиту Михалкова положили в столичную больницу с гриппом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря кинематографиста.

До этого в Сети распространилась информация о том, что Михалкова госпитализировали в тяжелом состоянии. Источники заявляли, что у режиссера диагностировали пневмонию.

"Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом", – сообщил пресс-секретарь.

Ранее российский актер Иван Краско прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что его якобы госпитализировали с гипертоническим кризом в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге.

92-летний актер заявил, что госпитализация была плановой. Краско подчеркнул, что у него не было гипертонического криза.

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