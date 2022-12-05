Актер Иван Краско рассказал о своей госпитализации

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

Российский актер Иван Краско прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что его якобы госпитализировали с гипертоническим кризом в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

92-летний актер заявил, что госпитализация была плановой.

"У меня просто профилактика, лег в больницу, чтобы меня прокачали, прокололи. Это все планово", – рассказал он.

Краско подчеркнул, что у него не было гипертонического криза.

"Я никоим образом не болею, у меня еще 13-го числа спектакль. Так что приходите", – подчеркнул он.

В свою очередь, телеграм-канал Zvezdanews сообщил, что в театре, где играет Краско, отметили, что очень внимательно следят за здоровьем артиста.

В июле сообщалось о госпитализации 91-летнего Краско. Медики обнаружили у него жидкость в легких и проблемы с сердцем, а также повышенную утомляемость.

Позже Краско рассказал, что находился на обследовании в Свердловской больнице Санкт-Петербурга. Артист поблагодарил женский персонал медучреждения, признавшись, что флиртовал с сотрудницами.



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