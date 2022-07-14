Стали известны новые подробности о здоровье 91-летнего Краско

Фото: ТАСС/Денис Вышинский
Иван Краско на данный момент находится в больнице и проходит обследование, сообщил порталу Teleprogramma.pro его директор Вячеслав Смородинов.
"Ивана Краско поместили в больницу на Крестовском острове. Сейчас все под контролем, он проходит обследование, ему ставят капельницы, в общем лечат качественно", – отметил Смородинов.
По словам директора артиста, Краско чувствует себя уже лучше, однако медики обнаружили у него жидкость в легких и некоторые проблемы с сердцем, а также повышенную утомляемость.
Смородинов заявил, что не располагает информацией, когда артиста выпишут, однако сам Краско уже рвется на сцену – ближайшая постановка с его участием запланирована на 24 июля.
В феврале Краско попал в больницу после перенесенного микроинсульта. Артист некоторое время находился на реабилитации.
По словам актера, тогда друзья определили его в военной госпиталь, где он также проходил обследование, в частности, ему ставили капельницы для укрепления сосудистой системы.
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