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культура

09:37

Актера Ивана Краско госпитализировали после микроинсульта

культура

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народного артиста РФ Ивана Краско госпитализировали после перенесенного микроинсульта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Театр имени Комиссаржевской.

По словам представителя театра, артист находится на реабилитации.

Краско был госпитализирован с подозрением на микроинсульт в августе 2021 года. Из больницы его выписали в сентябре.

Ранее сообщалось, что народный артист России Геннадий Юхтин госпитализирован с коронавирусом. Он был доставлен в больницу № 40 в Коммунарке.

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