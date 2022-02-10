Актриса фильма "Тихий Дон" заразилась коронавирусом

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко заразилась коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя актрисы.
"У Зинаиды Михайловны коронавирус, она болеет, чувствует себя не очень хорошо", – отмечается в сообщении.
Среди наиболее известных киноролей актрисы – Наталья Мелехова в экранизации романа Шолохова "Тихий Дон", Ирина в драме "Судьба человека" по рассказу Шолохова, Марьяна в драме "Казаки" по мотивам повести Льва Толстого, колхозница Ефросинья Дерюгина в картине Евгения Матвеева "Любовь земная".
Ранее заболела COVID-19 певица Светлана Лобода. Артистка рассказала в социальных сетях, что пройденный тест на коронавирус показал положительный результат. В связи с болезнью певица была вынуждена перенести концерт в Минске, который должен был состояться 12 февраля, на 4 марта.
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