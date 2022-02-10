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культура

17:23

Актриса фильма "Тихий Дон" заразилась коронавирусом

культура

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко заразилась коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя актрисы.

"У Зинаиды Михайловны коронавирус, она болеет, чувствует себя не очень хорошо", – отмечается в сообщении.

Среди наиболее известных киноролей актрисы – Наталья Мелехова в экранизации романа Шолохова "Тихий Дон", Ирина в драме "Судьба человека" по рассказу Шолохова, Марьяна в драме "Казаки" по мотивам повести Льва Толстого, колхозница Ефросинья Дерюгина в картине Евгения Матвеева "Любовь земная".

Ранее заболела COVID-19 певица Светлана Лобода. Артистка рассказала в социальных сетях, что пройденный тест на коронавирус показал положительный результат. В связи с болезнью певица была вынуждена перенести концерт в Минске, который должен был состояться 12 февраля, на 4 марта.

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