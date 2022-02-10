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Фото: AP Photo/Hannah McKay
У 73-летнего наследника британского престола принца Чарльза обнаружили коронавирус. Об этом говорится в официальном заявлении принца Уэльского и герцогини Корнуэльской, опубликованном в их аккаунте в Twitter.
"Сегодня утром тест на COVID-19 принца Уэльского оказался положительным, он самоизолировался", – говорится в заявлении.
Отмечается, что принц Чарльз расстроен из-за того, что не сможет присутствовать на запланированных на 10 февраля мероприятиях в Винчестере. Он постарается перенести визит на ближайшее время.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразился испанский король Филипп VI. В королевском дворе рассказали, что легкие симптомы COVID-19 появились у монарха 8 февраля. Пройденный тест показал положительный результат. Отмечается, что королева Летисия и их младшая дочь инфанта София не жаловались на болезненные симптомы.
Британский принц Чарльз заразился коронавирусом
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