Принц Чарльз заразился коронавирусом

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У 73-летнего наследника британского престола принца Чарльза обнаружили коронавирус. Об этом говорится в официальном заявлении принца Уэльского и герцогини Корнуэльской, опубликованном в их аккаунте в Twitter.

"Сегодня утром тест на COVID-19 принца Уэльского оказался положительным, он самоизолировался", – говорится в заявлении.

Отмечается, что принц Чарльз расстроен из-за того, что не сможет присутствовать на запланированных на 10 февраля мероприятиях в Винчестере. Он постарается перенести визит на ближайшее время.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился испанский король Филипп VI. В королевском дворе рассказали, что легкие симптомы COVID-19 появились у монарха 8 февраля. Пройденный тест показал положительный результат. Отмечается, что королева Летисия и их младшая дочь инфанта София не жаловались на болезненные симптомы.