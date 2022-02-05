Президент Турции Эрдоган объявил, что заразился коронавирусом

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

"Сегодня мы с супругой сдали тест на COVID-19 после обнаружения первых симптомов. Он оказался положительным. Выяснили, что это вариант "Омикрон", – объявил президент.

Эрдоган подчеркнул, что болезнь протекает в легкой форме.

В начале февраля о заражении коронавирусом сообщила глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Это произошло перед запланированной поездкой на Украину вместе с премьер-министром Борисом Джонсоном.

Член-корреспондент РАН Петр Чумаков ранее рассказал, что коронавирусу проще всего проникнуть в организм через нос. В то же время, дыхание через рот помогает уничтожить большее число вирусов с помощью слюны.