Вирусолог назвал основной путь заражения коронавирусом

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Коронавирусу легче всего проникнуть в организм через нос. Это основной путь заражения COVID-19, заявил член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с Ura.ru.

Он подчеркнул, что попадание коронавируса через нос наиболее опасно, так как во рту слюна уничтожает много вирусов. Когда человек дышит через рот, он не так сильно подвергает себя опасности.

"В носу эпителий особенно чувствителен к COVID-19. Это ворота инфекции", – рассказал Чумаков.

В свою очередь, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок согласился, что через нос человеку легче заразиться коронавирусом.

За последние сутки в России госпитализировали 17 201 человека с коронавирусом. Это на 1,6% меньше, чем днем ранее. Количество госпитализаций снизилось в 42 регионах, а увеличилось в 40. При этом в трех субъектах РФ ситуация осталась без изменений.

За последние 24 часа выявили 141 883 новых случая заражения. На Москву пришлось 23 784 новых случая заболевания, на Санкт-Петербург – 19 234, на Московскую область – 10 188, на Пермский край – 3 754, на Челябинскую область – 3 399, на Республику Саха – 3 314, на Свердловскую область – 3 034, на Красноярский край – 3 019, на Ростовскую область – 2 935, на Самарскую область – 2 922.

