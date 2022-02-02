Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России госпитализировали 17 201 человека с коронавирусом. Это на 1,6% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Количество госпитализаций снизилось в 42 регионах, а увеличилось в 40. При этом в трех субъектах РФ ситуация осталась без изменений.

За сутки выздоровели 48 426 человек, что на 20,2% больше, чем накануне. В общей сложности с начала пандемии от коронавируса вылечились 10 337 008 человек. Скончались за сутки 678 человек, всего умерли 332 690.

За последние 24 часа выявили 141 883 новых случая заражения. На Москву пришлось 23 784 новых случая заболевания, на Санкт-Петербург – 19 234, на Московскую область – 10 188, на Пермский край – 3 754, на Челябинскую область – 3 399, на Республику Саха – 3 314, на Свердловскую область – 3 034, на Красноярский край – 3 019, на Ростовскую область – 2 935, на Самарскую область – 2 922. Меньше всего случаев зафиксировали на Чукотке – 15, в Еврейской автономной области – 28, Ненецком автономном округе – 76 и Магаданской области – 98.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% случаев заболевания коронавирусом в Москве и Петербурге вызваны "Омикрон"-штаммом. Она напомнила, что новый вариант коронавируса является самым заразным из всех известных штаммов. При этом она подчеркнула, что 20% случаев приходится на "Дельта"-штамм, который характеризуется тяжелым течением заболевания.

