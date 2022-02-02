Рост заболеваемости COVID-19 отмечается среди людей 30–49 и 15–18 лет – Попова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Показатели заболеваемости COVID-19 в РФ среди пожилых в настоящее время небольшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
"Первые возрастные группы, которые обеспечивают этот рост, – это работающие люди от 30 до 49 лет и подростки 15–18 лет, у которых максимальная степень контактов и которые практически не стараются себя защитить с помощью масок, но маски мы и не требуем для детей", – рассказала она.
По словам Поповой, коронавирус вследствие эволюции начал делать выбор между взрослым иммунным населением и детским неиммунным в пользу последнего. Именно поэтому он стал активнее поражать детей, пояснила она.
"Это естественный ход эволюции вируса. Это в принципе никто и не скрывал, мы это предполагали", – добавила Попова.
Также она отметила, что не видит оснований для введения дополнительных внешних ограничений в России, поскольку система здравоохранения справляется с текущей нагрузкой.
"Система здравоохранения справляется, летальность не выше, чем в иные периоды, которые мы прошли уже в течение двух лет. Сегодня оснований для каких-либо специальных внешних ограничений нет", – заявила Попова.
По ее словам, меры, которые в настоящее время принимаются точечно, показывают свою эффективность, поскольку Россия является большой страной, где в каждом регионе наблюдается особенная эпидемическая ситуация.
"Субъекты аккуратно вводят какие-то специальные меры, не ввергая все общество и всю экономику в состояние коллапса, что сегодня и не нужно делать", – заключила Попова.
Ранее она заявила, что в настоящий момент речи о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах в России из-за коронавируса не идет. Несмотря на то что количество заболевших COVID-19 будет увеличиваться, в России уже есть отработанные противоэпидемические меры и средства диагностики, подчеркнула она.
Попова назвала условие, при котором привитым от COVID-19 не нужно соблюдать карантин
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