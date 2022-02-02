Названы необычные симптомы "Омикрона"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Тошнота, рвота, боль в животе и потеря аппетита могут указывать на заражение штаммом коронавируса "Омикрон", сообщил врач из США Билл Адмайр в беседе с WPMI-TV.
По его словам, медики, включая его самого, провели исследования нескольких пациентов, которым диагностировали новый штамм. Они все жаловались именно на описанную симптоматику, характерную для расстройств желудочно-кишечного тракта.
Адмайр подчеркнул, что с "Омикроном" у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями обостряются болезни и появляется больше симптомов. При появлении подобных расстройств врачи призывают носить защитную маску, сократить до минимума контакты с окружающими и незамедлительно обратиться к медикам.
Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что привитым от коронавируса не нужно соблюдать семидневный карантин после контакта с больным коронавирусом, если нет никаких симптомов.
Она отметила, что существует достаточное количество исследований, свидетельствующих о том, что у переболевших и привитых людей концентрация вируса гораздо меньше, а также небольшой период его выделения.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность введения федерального локдауна в России на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом.
Многочасовые очереди к врачам образовались в регионах из-за "Омикрона"
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