Попова назвала условие, при котором привитым от COVID-19 не нужно соблюдать карантин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Привитым от коронавируса не нужно соблюдать семидневный карантин после контакта с больным COVID-19, если нет никаких симптомов. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов", – заявила она.
Попова отметила, что существует достаточное количество исследований, свидетельствующих о том, что у переболевших и привитых людей концентрация вируса гораздо меньше, а также небольшой период его выделения.
О сокращении с 14 до 7 дней сроков карантина из-за коронавируса ранее объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она объяснила, что решение обусловлено оптимизацией подходов к карантину и лабораторному исследованию граждан и принято в связи с тем, что инкубационный период штаммов "Омикрон" и "Дельта" не превышает недели.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что пик заболеваемости коронавирусом наступит в России в середине февраля.
Она отметила, что в России продолжается рост заболеваемости из-за высокой заразности "Омикрон"-штамма. По словам специалиста, все регионы находятся на разном этапе эпидемического подъема. Пшеничная подчеркнула, что в борьбе с коронавирусом помогут вакцинация и ревакцинация, а также ношение масок, соблюдение социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил.
Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до 7 дней
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