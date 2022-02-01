В Роспотребнадзоре допустили пик заболеваемости COVID-19 в РФ в середине февраля

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Пик заболеваемости коронавирусом наступит в РФ в середине февраля, тогда суточные показатели заболеваемости могут быть очень высокими. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она отметила, что в России продолжается рост заболеваемости, так как все регионы находятся на разном этапе эпидемического подъема.

"Такой резкий подъем заболеваемости позволяет нам предполагать, что и после пика может начаться такое же резкое снижение, как и в других странах", – цитирует Пшеничную "Интерфакс".

По ее словам, резкий подъем заболеваемости связан с высокой заразностью "Омикрон"-штамма.

"Кроме того, сейчас традиционный сезон респираторных вирусных инфекций, в предыдущие годы в это время всегда повышался уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Мы видим, что и коронавирус постепенно переходит в разряд сезонных инфекций", – добавила эксперт.

Пшеничная подчеркнула, что в борьбе с коронавирусом помогут вакцинация и ревакцинация, а также ношение масок, соблюдение социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил.

За последние сутки в России госпитализировали 17 487 человек с коронавирусом. Это на на 92,4% выше показателя предыдущего дня. Отмечается, что число госпитализаций увеличилось в 80 регионах. Днем ранее оно составляло 9 090 случаев. В пяти регионах количество госпитализаций снизилось.

Всего за последние сутки в России выявили 125 836 новых случаев коронавируса. В Москве зарегистрировали 21 533 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 13 619, в Московской области – 11 475, в Пермском крае – 3 303, в Челябинской области – 3 277, в Республике Саха (Якутия) – 3 211, в Ростовской области – 2 833.

