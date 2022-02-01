Ученые объяснили рост заболеваемости "Омикроном" среди детей

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Ученые из Германии объяснили, почему произошел скачок заболеваемости COVID-19 среди детей. Результаты их исследования опубликованы на портале BioRxiv.
"Наши данные показывают, что "Омикрон" увеличил способность подавлять выработку интерферона в результате инфекции и лучше противостоять противовирусному действию внешнего экзогенного интерферона", – отметили специалисты.
По их словам, именно интерферон играет главную роль в защите ребенка от различных инфекций.
Между тем профессор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус допустил, что более высокая заразность "Омикрона" обусловлена его улучшенной способностью цепляться за рецепторы клеток.
Эту позицию разделил и вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, у детей меньше рецепторов на поверхности клеток в дыхательных путях, поэтому они реже заражались "Дельта"-штаммом коронавируса.
Заведующая инфекционным боксированным отделением № 10 ДГКБ № 5 имени Филатова Елена Дондурей выразила мнение, что рост заболеваемости COVID-19 среди детей может свидетельствовать о постепенном окончании пандемии. Она отметила, что при "Омикроне" симптомы болезни не отличаются от таковых при других респираторных инфекциях – COVID-19 постепенно становится детской болезнью.
Врач назвала рост заболеваемости среди детей сигналом окончания пандемии
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