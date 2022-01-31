COVID-19 может стать сезонным заболеванием к осени – Проценко

Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис
Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко выразил надежду, что коронавирус может стать сезонным заболеванием к осени этого года, сообщает RTVI.
"Мне бы очень хотелось, чтобы в следующий сезон, а следующий сезон – октябрь – ноябрь, мы зашли уже с COVID-19 как с сезонной инфекцией, а не как с пандемией", – сказал Проценко, добавив, что в таком случае вирус получится контролировать вакцинацией, как и грипп.
Ранее директор итальянского Национального научно-исследовательского института "Спалланцани" Франческо Вайя заявил, что "Омикрон" позволяет говорить о COVID-19 как о сезонном заболевании в будущем. По его словам, вакцинация стала стратегическим инструментом, который позволил подойти к завершению пандемии.
При этом глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал неправильными утверждения о том, что "Омикрон" положит конец пандемии, поскольку вирус продолжает мутировать. Он также заявил, что борьба с последствиями пандемии продолжается, сравнив ее с тушением пожара.
Врач назвала рост заболеваемости среди детей сигналом окончания пандемии
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