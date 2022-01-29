Итальянские ученые обнаружили признаки сезонного заболевания у COVID-19

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"Омикрон"-штамм коронавируса позволяет говорить о COVID-19 как о сезонном заболевании в будущем. Такое мнение высказал директор итальянского Национального научно-исследовательского института "Спалланцани" Франческо Вайя.

По его словам, вакцинация стала стратегическим инструментом, который позволил подойти к завершению пандемии.

"Но нам нужно сделать вещи – распространить вакцины по миру, начиная с Африки, где с этим есть сложности, и приводить вакцины в соответствие с новым и возможным будущими штаммами, чтобы в итоге прийти к одной дозе вакцины в год", – цитирует Вайю РИА Новости.

Он рассказал, что ученые больше месяцы назад выделили новую разновидность вируса "Омикрон-2". В то время они решили не тревожить людей, так как посчитали новый вариант идентичным "Омикрону-1".

Вайя отметил, что новый штамм принимает характеристики сезонного заболевания.

"Даже производители вакцин, согласны с тем, что бесполезно делать прививки, приближенные друг к другу по времени. Мы перейдем к ежегодной вакцинации, которая будет начинаться с людей с проблемами со здоровьем", – заключил директор "Спалланцани".

Ранее сообщалось, что при заражении "Омикрон"-штаммом коронавируса у человека могут появляться кожные высыпания. Сыпь на коже говорит о распространении инфекции по всему организму. Кроме того, это указывает на поражение клеток кожи и сосудов. Высыпания могут быть розового, красного или синего цвета.

