В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме при заражении "Омикроном"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

При заражении "Омикрон"-штаммом коронавируса у человека могут появляться кожные высыпания. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова "Российской газете".

По ее словам, сыпь на коже говорит о распространении инфекции по всему организму. Кроме того, это указывает на поражение клеток кожи и сосудов.

Высыпания могут быть розового, красного или синего цвета.

"У некоторых пациентов сыпь похожа на крапивницу. У одних больных отмечается зуд, у других – отечность, у третьих нет никаких ощущений. Как правило, сыпь проходит при применении основной терапии против коронавирусной инфекции", – отметила врач-терапевт Дарья Хавкина.

Специалисты подчеркнули, что такие высыпания указывают на необходимость более активного применения противовирусных и противовоспалительных средств, которые назначил врач. При аллергии могут помочь антигистаминные препараты, однако они не помогут при сыпи, вызванной коронавирусом. При сильном зуде врач может назначить местные противовоспалительные препараты.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что текущая волна инфекции окажется долгой – месяца на два-три-четыре. Он призвал готовиться к худшему. Специалист обратил внимание на недостаточный уровень коллективного иммунитета в стране.

