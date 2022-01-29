В "Векторе" спрогнозировали частоту возникновения новых пандемий

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Россиянам сообщили, как часто в мире могут случаться новые пандемии. Об этом рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов в интервью РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что появление новых пандемий зависит от большого числа факторов. При этом в среднем возникновение существенной формы заболевания происходит раз в 15–20 лет.

"Пандемии в среднем длятся от одного года до трех лет", – добавил Семенов.

Он допустил появление пандемий респираторных вирусных инфекций. Также возможно возникновение нового пандемического штамма гриппа или коронавируса.

Угроза распространения инфекций сохраняется из-за глобального потепления и продвижения на юг ранее неактуальных для России патогенов, продолжил эксперт. В частности, речь идет о комарах, переносящих лихорадку Западного Нила.

Семенов добавил, что опыт борьбы с пандемией коронавируса поможет в противостояниях с новыми вызовами.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев предупреждал об опасности нового варианта штамма "Омикрон". Он отмечал, что у разновидности ВА2 имеется восемь уникальных замен в спайк-белке.