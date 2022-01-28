Инфекционист оценил риски "естественной иммунизации"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Идти к "естественной иммунизации" населения от коронавируса не нужно, так как еще непонятны последствия у людей, которые перенесли "Омикрон", сообщил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
"Говорят, мол, давайте переболеем и у нас будет коллективный иммунитет. А вот переболеем, а потом что? Что там будет за постковидный синдром? Мы же этого пока не можем сказать, мы с "Омикроном" всего два месяца, поэтому так называемая естественная иммунизация – это не тот идеал, к которому надо стремиться", – пояснил эксперт РИА Новости.
Ранее профессор Малышев предупредил, что следующие две недели будут достаточно трудными по заболеваемости коронавирусом. По словам врача, люди должны это понимать и соблюдать соответствующие санитарные меры.
По мнению эксперта, еще до COVID-19 после зимних каникул всегда шел рост заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А в настоящее время, уточнил инфекционист, на ситуации еще сказался и "Омикрон".
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