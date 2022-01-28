Инфекционист предупредил о тяжелых неделях из-за COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей
Следующие две недели будут достаточно трудными по заболеваемости коронавирусом, люди должны это понимать и соблюдать соответствующие санитарные меры, сообщил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
"Рост еще будет, это точно, цифры будут все увеличиваться и увеличиваться. Еще до COVID-19 после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А сейчас еще и "Омикрон" наложился. И, безусловно, процесс будет продолжаться и дальше", – пояснил эксперт РИА Новости.
По словам Малышева, трудно давать прогнозы по поводу максимальных цифр выявляемости COVID-19 за сутки, но полностью оптимистично смотреть на ситуацию не получается.
"Об этом трудно говорить, особенно пессимистом не хочется быть, но и оптимистом тут пока не получается. В общем, две недели будет еще очень тяжело", – сказал Малышев.
Специалист отметил, что в этот период людям необходимо использовать маски и соблюдать другие соответствующие санитарные меры.
"Люди сами должны подумать об этом, ограничивать свои контакты, соблюдать меры барьерной защиты – те же маски, ту же социальную дистанцию. Да, все эти вещи уже надоели, но из них жизнь состоит. Вот эти несколько недель надо прожить с умом", – заключил врач.
Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что лабораторные эксперименты с новым вирусом NeoCoV могут привести к новой пандемии. Эксперт подчеркнул, что переход этого вируса от летучих мышей к человеку – вероятное событие. Главное, по мнению Волчкова, – помешать этому переходу. По его словам, когда вирусологи начинают испытывать патогены на возможность инфицирования человека, они повышают риск возникновения новой пандемии.
До этого китайские исследователи из Уханя сообщили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который обнаружили в ЮАР. По оценкам специалистов, для взаимодействия с человеческим организмом данному вирусу нужна определенная мутация, которой в настоящий момент нет. Пока что новая разновидность коронавируса угрожает только летучим мышам.
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