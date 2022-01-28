Инфекционист обозначил сроки достижения шестизначных цифр по заболеваемости COVID-19 в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Россиянам рассказали, когда в стране могут быть достигнуты шестизначные цифры по ежедневной заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский в интервью РИА Новости.
Специалист напомнил, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что при неблагоприятном варианте развитии ситуации с коронавирусом в России число ежедневно выявляемых заражений может достигнуть шестизначных показателей.
Вознесенский отметил, что на тот момент многие специалисты усомнились в возможности появления таких показателей.
"Та динамика, которую мы видим сейчас, вполне позволяет достичь этого показателя в течение следующей недели от сегодняшнего дня (27 января. – Прим. ред.)", – подчеркнул Вознесенский.
Ранее заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров предположил, когда в России начнется спад заболеваемости коронавирусом.
Исследователи под его руководством создали математическую модель CIR, учитывающую подтвержденные случаи, инфицированных и исключенных – выздоровевших или умерших. Они высчитали, что рост случаев заболеваемости продолжится до 15 февраля, а после пойдет на спад.
Эксперты рассказали, когда ждать спад новой волны COVID-19
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