Голикова поручила работодателям перевести максимум сотрудников на удаленку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российским работодателям необходимо перевести на удаленку максимум своих сотрудников. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства.

Также она сообщила, что регионам поручено утвердить график работы школ и детских садов для снижения распространения коронавируса.

За последние сутки в России госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Это на 4,8% меньше, чем днем ранее.

Всего в стране выявили 74 692 новых случая COVID-19. От последствий болезни скончались 657 пациентов, выздоровели 28 197 человек.

