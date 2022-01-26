47,9% случаев коронавируса в РФ приходится на "Дельту" – Голикова

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России на "Дельту" приходится 47,9% случаев коронавируса, а на "Омикрон" и другие штаммы – 52,1%, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на сегодняшний день случаи штамма "Омикрон" зарегистрированы в 72 регионах страны", – сказала Голикова на совещании правительства с Владимиром Путиным.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что на "Омикрон" приходится 80% выявляемых в Москве случаев COVID-19. По ее словам, сейчас в столице ежедневно фиксируются антирекорды по количеству новых случаев COVID-19.

В то же время она подчеркнула, что "Омикрон" не является доминирующим штаммом в статистике госпитализаций, поскольку он реже приводит к пневмонии у заболевших.

При этом накануне Сергей Собянин допустил, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве может продлиться еще две недели. По его словам, такой прогноз позволяют делать наблюдения за развитием ситуации с "Омикроном" в других странах.

