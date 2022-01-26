Ракова назвала условие для введения ограничений из-за COVID-19 в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Введение ограничений в Москве зависит от ситуации с коронавирусом, заявила "России 24" заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В зависимости от понимания, насколько медицинская система способна данные объемы пациентов переварить, будем принимать решение в соответствии с ситуацией", – сказала Ракова.

Ранее Ракова заявила, что на штамм коронавируса "Омикрон" в столице приходится 80% выявляемых случаев COVID-19. При этом она подчеркнула, что он не является доминирующим в статистике госпитализаций, поскольку реже приводит к пневмонии у заболевших.

Накануне Сергей Собянин допустил, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве может продлиться еще две недели. По словам градоначальника, такой прогноз позволяют делать наблюдения за развитием ситуации с "Омикроном" в других странах.

