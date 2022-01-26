Дети заражаются "Омикроном" в 2,5 раза чаще по сравнению с другими штаммами – Мурашко

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Дети заражаются штаммом "Омикрон" в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В настоящее время резкий рост заболеваемости из-за заражения штаммом коронавируса "Омикрон" требует особого внимания к здоровью детского населения", – приводит ТАСС слова Мурашко с XVIII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

Ранее медики назвали симптомы "Омикрона" у детей. Самыми распространенными признаками заболевания стали насморк, кашель, боли в горле и усталость.

До этого иммунолог Владимир Болибок объяснил, что при заражении "Омикроном" маленьким детям срочно необходима госпитализация. Он подчеркнул, что у юных пациентов заболевание протекает как кишечная инфекция с кожной сыпью, однако в более ярко выраженной форме.

