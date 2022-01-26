В Роспотребнадзоре назвали опасное осложнение из-за штамма "Омикрон" у детей

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Поражение бронхов у детей является опасным осложнением из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов в интервью РИА Новости.

Специалист предупредил, что подобное развитие болезни требует обязательного наблюдения со стороны врачей, а иногда – госпитализации ребенка.

"Помимо этого у каждого третьего ребенка отмечается диарея", – отметил Горелов.

Он добавил, что чаще всего подобные проявления наблюдаются у детей в возрасте от 2 до 5 лет.

Ранее медики назвали симптомы "Омикрона" у детей. Самыми распространенными признаками заболевания стали насморк, кашель, боли в горле и усталость.

До этого иммунолог Владимир Болибок объяснил, что при заражении "Омикрон"-штаммом коронавируса маленьким детям срочно необходима госпитализация. Он подчеркнул, что у юных пациентов заболевание протекает как кишечная инфекция с кожной сыпью, однако в более ярко выраженной форме.