Иммунолог назвал требующие срочной госпитализации симптомы "Омикрона" у детей

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Маленьким детям, заразившимся новым "Омикрон"-штаммом коронавируса, необходима срочная госпитализация, заявил иммунолог Владимир Болибок.
"Болезнь протекает подобно ротовирусу или энтеровирусу, как кишечная инфекция с кожной сыпью, но в более сильной форме", – приводит слова специалиста Ura.ru.
По словам иммунолога, заболевание вызывает серьезное поражение слизистой – от полости рта до толстого кишечника. Дети с такими симптомами могут отказываться от еды и питья. Кроме того, у них появляются повышенная температура, понос и рвота.
"Если ребенок маленький, то обезвоживание наступает очень быстро, идет потеря сил, возникает слабость, в таком состоянии он может погибнуть, поэтому таким пациентам необходима срочная госпитализация", – пояснил Болибок.
Ранее замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что "Омикрон" представляет особую опасность для детей от 2 до 5 лет. По его словам, у таких пациентов впервые стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации.
В Роспотребнадзоре назвали самую уязвимую к "Омикрону" группу детей
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