Иммунолог рассказал, кто лучше всех защищен от "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Лучшую защиту от заражения штаммом коронавируса "Омикрон" имеют люди, прошедшие вакцинацию в последние месяцы прошлого года, заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Об этом сообщает Ura.ru.

"Тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. Но есть в этой когорте вишенка на торте – это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре", – сказал врач.

По словам Болибока, данная категория людей имеет достаточно мощный иммунитет, который может обеспечить защиту от новой разновидности вируса. Он отметил, что они могут перенести COVID-19 бессимптомно, это только еще больше укрепит их иммунитет.

Ранее ученый-генетик Дмитрий Прусс сообщил, что основное отличие "Омикрона" от "Дельты" заключается в том, что первый не стремится проникнуть в легкие. Для нового штамма коронавируса, по его словам, больше характерен бронхиолит средних дыхательных путей.