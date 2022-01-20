Главный ЛОР столицы дал рекомендации по лечению симптомов "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Симптомы COVID-19 при заражении штаммом коронавируса "Омикрон" схожи с симптомами обычного ОРВИ, поэтому при первых проявлениях простуды необходимо приступить к лечению заболевания, заявил главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Внимательно следите за своим самочувствием и, если почувствуете симптомы заболевания, лечение нужно начинать с первых дней заболевания и не откладывать", – сказал он.
По словам Крюкова, раннее лечение является залогом успешного выздоровления вне зависимости от того, чем именно заразился человек – ОРВИ или коронавирусом. Он отметил, что "Омикрон" вызывает заложенность носа, першение и боль в горле, а также добавил, что вирус можно и нужно лечить привычными методами.
"Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по 4–5 раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком", – сообщил врач, уточнив, что анестетические таблетки можно употреблять не чаще двух-трех раз в день.
Также, по словам Крюкова, заложенность носа хорошо снимается с помощью спреев с солевым раствором или сосудосуживающих капель, однако стоит помнить, что каплями нельзя пользоваться дольше недели. Медик подчеркнул, что антибиотики нельзя использовать при легких и быстро проходящих симптомах.
"Эти препараты необходимо применять только по назначению врача и в строгом соответствии с намеченным курсом лечения", – заявил Крюков.
Он отметил, что течение болезни облегчит регулярное увлажнение и проветривание помещений. Также свежий воздух особенно необходим пожилым и людям, страдающим хроническими болезнями.
Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил о росте смертности от штамма коронавируса "Омикрон" среди детей до трех лет. По его словам, маленькие дети стали чаще заболевать COVID-19 и оказываться в больницах, при этом подростки переносят инфекцию не тяжелее, чем грипп.
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