Врач объяснил, кого затронет сокращение сроков карантина из-за COVID-19

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Сокращение карантина с 14 до 7 дней касается только тех, кто контактировал с заболевшим коронавирусом, рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков. Он подчеркнул, что те, кто болеют, будут соблюдать изоляцию до выздоровления.

"Болеющий человек выходит с изоляции по выздоровлению, то есть 7 дней – это минимум, а дальше по выздоровлению", – приводит слова специалиста ТАСС.

Тимаков отметил, что решение о сокращении сроков карантина было принято в связи с тем, что инкубационный период штаммов "Омикрон" и "Дельта" не превышает недели. Кроме того, это сделано, чтобы не нарушать рабочий режим и позволить людям раньше выйти на работу. При этом рисков, добавил вирусолог, что человек спустя неделю выйдет с карантина и будет все еще заразным, нет.

О сокращении сроков карантина из-за коронавируса 18 января объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, данное решение обусловлено оптимизацией подходов к карантину и лабораторному исследованию граждан.