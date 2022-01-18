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В Минздраве рассказали о симптомах "Омикрона" у пожилых

"Проходит атипично": в Минздраве рассказали о симптомах "Омикрона" у пожилых
общество эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала Москве 24, что у пожилых людей "Омикрон" протекает с неспецифическими симптомами.

По ее словам, ошибочно думать, что граждане старшего возраста переносят новую мутацию коронавируса гораздо легче.

"Если речь идет о пожилых и людях с сопутствующими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, онкологическими, сахарным диабетом, а они часто бывают именно у возрастных граждан, то даже "Омикрон" может, к сожалению, давать осложнения. Поэтому нельзя подтвердить тот факт, что этот штамм у пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями протекает более мягко", – говорит Ткачева.

У пожилых людей зачастую любой вариант коронавирусной инфекции, в том числе и "Омикрон", протекают атипично. Например, довольно часто первыми проявлениями становятся неспецифические симптомы, такие как слабость или, например, головокружение, нарушение сна, депрессия.
Ольга Ткачева
главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РФ

Кроме того, коронавирус у пожилых может протекать без температуры, но с обширным поражением легких, предупреждает эксперт. Иногда нарушения в работе легких могут не сопровождаться кашлем, добавляет специалист.

"В некоторых случаях происходит нарушение когнитивной функции и прогрессирование, например, деменции, отсутствие аппетита. То есть очень часто мы не видим яркой картины ОРЗ с кашлем, лихорадкой. У пожилых, к сожалению, все это может протекать атипично, но это не значит, что более легко. Наоборот, более тяжело в конечном итоге", – подчеркнула гериатр.

Ткачева советует соблюдать все меры защиты, чтобы снизить риск заболевания. "Я категорически не согласна с мнением, что лучше переболеть "Омикроном" и получить естественный иммунитет, чем привиться. К сожалению, особенно для пожилых пациентов, это точно неверное утверждение. Нужны и безопасное расстояние, и маска, и обязательно вакцинация", – подчеркнула специалист.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что при заражении "Омикроном" наибольшему риску подвержены пожилые, люди с сопутствующими заболеваниями, а также граждане, которые не были привиты от коронавируса. Отмечается, что при новом штамме риск смертельного исхода у этих групп увеличивается.

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