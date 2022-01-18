В Минздраве рассказали о симптомах "Омикрона" у пожилых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала Москве 24, что у пожилых людей "Омикрон" протекает с неспецифическими симптомами.
По ее словам, ошибочно думать, что граждане старшего возраста переносят новую мутацию коронавируса гораздо легче.
"Если речь идет о пожилых и людях с сопутствующими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, онкологическими, сахарным диабетом, а они часто бывают именно у возрастных граждан, то даже "Омикрон" может, к сожалению, давать осложнения. Поэтому нельзя подтвердить тот факт, что этот штамм у пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями протекает более мягко", – говорит Ткачева.
Кроме того, коронавирус у пожилых может протекать без температуры, но с обширным поражением легких, предупреждает эксперт. Иногда нарушения в работе легких могут не сопровождаться кашлем, добавляет специалист.
"В некоторых случаях происходит нарушение когнитивной функции и прогрессирование, например, деменции, отсутствие аппетита. То есть очень часто мы не видим яркой картины ОРЗ с кашлем, лихорадкой. У пожилых, к сожалению, все это может протекать атипично, но это не значит, что более легко. Наоборот, более тяжело в конечном итоге", – подчеркнула гериатр.
Ткачева советует соблюдать все меры защиты, чтобы снизить риск заболевания. "Я категорически не согласна с мнением, что лучше переболеть "Омикроном" и получить естественный иммунитет, чем привиться. К сожалению, особенно для пожилых пациентов, это точно неверное утверждение. Нужны и безопасное расстояние, и маска, и обязательно вакцинация", – подчеркнула специалист.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что при заражении "Омикроном" наибольшему риску подвержены пожилые, люди с сопутствующими заболеваниями, а также граждане, которые не были привиты от коронавируса. Отмечается, что при новом штамме риск смертельного исхода у этих групп увеличивается.
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