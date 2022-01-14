Врач перечислил проявления постковида у переболевших штаммом "Омикрон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский рассказал Москве 24, что у переболевших штаммом "Омикрон" может наблюдаться тромбоз вен сетчатки глаза, колебания артериального давления и онемение пальцев рук.
По словам специалиста, хотя многие считают новую мутацию не такой опасной, на самом деле она достаточно коварная. "Омикрон" также может давать осложнения и постковидный синдром, как и предыдущие варианты коронавируса, подчеркнул Серебрянский.
"Постковидные проявления могут быть со стороны центральной и периферической нервной системы, а также глаз и других органов", – уточнил специалист.
Со стороны центральной нервной системы могут наблюдаться астенические мигрени, депрессия, повышенная возбудимость, бессонница в ночное время, снижение работоспособности и вялость, отмечает эксперт.
"Поражается и периферическая нервная система. Это периферические невриты в виде онемения пальцев рук, нарушение двигательной активности со стороны конечностей рук или ног", – объясняет Серебрянский.
По словам врача, "Омикрон" затрагивает и сердце. "Как постковидное проявление могут быть различные по характеру миокардиодистрофии и кардиомиопатии. Проявляется это нарушением сердечного ритма и блокадами сердца. Колеблется артериальное давление", – продолжает специалист.
Серебрянский добавил, что постковидные проявления со временем могут пройти. Восстановить организм помогут специальные процедуры, которые должен назначить лечащий врач, указал он.
Ранее гендиректор Центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой Людмила Лапа рассказала, что своевременное обращение к врачу поможет избежать тяжелой формы постковидного синдрома. Эксперт отметила, что самолечение при коронавирусе является катастрофой. По ее словам, из-за этого в будущем может развиться постковидный синдром с непредсказуемой реакцией.
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