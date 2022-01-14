Врач перечислил проявления постковида у переболевших штаммом "Омикрон"

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Врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский рассказал Москве 24, что у переболевших штаммом "Омикрон" может наблюдаться тромбоз вен сетчатки глаза, колебания артериального давления и онемение пальцев рук.

По словам специалиста, хотя многие считают новую мутацию не такой опасной, на самом деле она достаточно коварная. "Омикрон" также может давать осложнения и постковидный синдром, как и предыдущие варианты коронавируса, подчеркнул Серебрянский.

"Постковидные проявления могут быть со стороны центральной и периферической нервной системы, а также глаз и других органов", – уточнил специалист.





Юрий Серебрянский врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Дело в том, что в механизме развития "Омикрона" основное – это все-таки повышение внутрисосудистого свертывания крови и образования микротромбов. Я знаю несколько врачей, которые перенесли коронавирус, у одного из них это четко повлияло на зрение. Если смотреть глазное дно, то там развивается тромбоз сетчатки.

Со стороны центральной нервной системы могут наблюдаться астенические мигрени, депрессия, повышенная возбудимость, бессонница в ночное время, снижение работоспособности и вялость, отмечает эксперт.

"Поражается и периферическая нервная система. Это периферические невриты в виде онемения пальцев рук, нарушение двигательной активности со стороны конечностей рук или ног", – объясняет Серебрянский.

По словам врача, "Омикрон" затрагивает и сердце. "Как постковидное проявление могут быть различные по характеру миокардиодистрофии и кардиомиопатии. Проявляется это нарушением сердечного ритма и блокадами сердца. Колеблется артериальное давление", – продолжает специалист.

Серебрянский добавил, что постковидные проявления со временем могут пройти. Восстановить организм помогут специальные процедуры, которые должен назначить лечащий врач, указал он.





Юрий Серебрянский врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Нужны физиотерапевтические методы, иглоукалывание, различные методы лазерной терапии и физиопроцедуры. Это и препараты, которые воздействуют на периферическую нервную систему, а также улучшающие кровоток массажи, дыхательные тренажеры. А если этим не заниматься, по крайней мере известны случаи, когда до 8 месяцев остаточные явления еще остаются.

Ранее гендиректор Центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой Людмила Лапа рассказала, что своевременное обращение к врачу поможет избежать тяжелой формы постковидного синдрома. Эксперт отметила, что самолечение при коронавирусе является катастрофой. По ее словам, из-за этого в будущем может развиться постковидный синдром с непредсказуемой реакцией.

