Россиянам рассказали, как избежать тяжелой формы постковидного синдрома

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К тяжелому постковидному синдрому приводят ошибки, которые россияне совершают при появлении симптомов COVID-19. Об этом рассказала гендиректор Центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой Людмила Лапа.

Она отметила, что при любом подозрении на коронавирус нужно незамедлительно обратиться к врачу, поскольку в каждом лечении есть "окно", когда при правильном подходе человек быстрее выздоравливает.

"Дальше процесс хронизируется, иммунитет слабеет, интоксикация становится все больше. Иногда люди болеют дней десять, и только потом вызывают врача, когда уже кризис, слабость, интоксикация", – рассказала специалист в интервью радио Sputnik.

Самолечение при коронавирусе, по мнению эксперта, является катастрофой. В данном случае, подчеркнула она, может быть очень тяжелый постковидный синдром с непредсказуемой реакцией.

"У нас же часто начинается: "я соблюдаю изоляцию", "я прополоскаю горло" и тому подобное, но этого недостаточно. Некоторые пациенты приходят и говорят, что у них был ковид, они болели месяц, но ничего не принимали, только противовирусные препараты. Это в корне неправильно: без должного лечения неизвестно, какая будет реакция иммунной системы дальше", – предупредила Лапа.

В таких случаях, подчеркнула специалист, врачам придется долго справляться с постковидным синдромом – три месяца или дольше.

"Потому что там (при постковидном синдроме. – Прим. ред.) и голова болит постоянно, и ЖКТ травмирован, и почки у многих травмированы, и суставы поражены могут быть. Это последствия недолеченного ковида", – добавила специалист.

Лапа подчеркнула, что главным способом борьбы с коронавирусом в настоящий момент является вакцинация. Она отметила, что у привитого человека меньше риск заболеть, в случае, если это произошло, коронавирус будет протекать в более мягкой форме.

У пожилых людей постковидный синдром протекает значительно тяжелее, а потому для них необходима особая программа реабилитации. Об этом ранее рассказала главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

Она отметила, что восстановительная терапия должна быть сосредоточена не только на физических упражнениях, но и включать в себя когнитивные тренировки, поскольку довольно часто у пациентов после коронавируса наблюдается нарушение памяти.